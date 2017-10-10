تتجه الهيئة العامة للغذاء والدواء للسماح لشركات الألبان بتمديد فترة صلاحية الألبان ومشتقاتها، بعد الاستعانة بدراسات متخصصة في مجال تصنيع الزبادي والحليب المبستر.
وأوضحت الهيئة أن تطبيق نتائج تلك الدراسات العلمية فيه تشجيع لصناعة الألبان محلياً بما يتوافق مع التشريعات والمعايير العالمية، وبما يضمن سلامتها، من خلال السماح للشركات الوطنية بتمديد صلاحية منتجاتها، للتقليل من الهدر الحادث حالياً.
يُذكر أن الهيئة ستعقد مؤتمرها السنوي خلال الفترة من 18-20 صفر المقبل، بمشاركة أكثر من 150 مشاركاً من 15 دولة، ومن الداخل الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الوطنية والأفراد المهتمين بالمجال. وفق “أخبار 24”.
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