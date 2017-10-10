ذكرت مصادر صحفية أن وزارة الصحة ألزمت المقيمين من 10 جنسيات، بإجراء فحوصات مخبرية عند تجديد الإقامة لمرض الإيدز.
ويلزم فحص الإيدز، بحسب صحيفة “المدينة”، مواطني السودان وإثيوبيا وإرتريا وكينيا والصومال وجيبوتي وتايلند، إلى جانب نيجيريا ونيبال وفيتنام.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة وجهت بإضافة تطعيم فيروس الكبد الوبائي “ب” لـ 6 فئات من العمالة الوافدة، قبل استخراجهم الإقامة النظامية، وهم العمالة المنزلية والسائقون على كفالة الفرد والعاملون في القطاع الصحي ودور النقاهة والرعاية الاجتماعية والحلاقون.
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