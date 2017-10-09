وثق مقطع فيديو للحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين تقديم اللواء عبد العزيز الفغم واجب العزاء لذوي الشهيد وكيل الرقيب/ حماد بن علي المطيري، الذي استشهد خلال هجوم إرهابي تعرضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة.
وظهر اللواء عبد العزيز الفغم وهو يواسي أحد أقارب الشهيد اليوم (الاثنين) في ظهور نادر، قائلاً: “هذا طول عمره بطل، ترا كلنا اخوانك وعيالك، وهو نزع من قلوبنا نزع، وإن شاء الله بيلقى ربه”.
يُذكر أن الشهيد المطيري متزوج ولديه 3 أبناء؛ أكبرهم في الصف الأول الابتدائي، والثاني في مرحلة الروضة، والأخير عمره 6 أشهر، وعُرف عنه حسن الخلق والكرم وبرّه بوالدته التي تولى رعايتها مع شقيقاته منذ وفاة والده، كما أنه يحفظ القرآن الكريم كاملاً.
وفق “أخبار 24”.
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