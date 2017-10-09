سعد بن سليمان الفريخ

سلمان بن أحمد العيد

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“اتحاد الكرة”: توسعة قرار منع “الجلوس على مقاعد البدلاء”.. ولا يسمح بدخول الملعب إلا لهؤلاء