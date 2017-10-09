أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الاثنين)، توسعة قراره السابق بعدم السماح لرؤساء الأندية بالجلوس على مقاعد البدلاء خلال المباريات، ليشمل أعضاء مجالس إدارات الأندية والمشرفين العامين على الأجهزة الإدارية لفريق كرة القدم.
كما بيّن الاتحاد أنه لا يُسمح بدخول الملعب إلا لحكام ومراقب المباراة، ومقيّم الحكام ورجال الأمن والإسعاف والمصورين المعتمدين، إضافةً إلى اللاعبين المسجلين بكشف المباراة والجهاز الفني والطبي، و7 أشخاص كحد أقصى من إدارة الفريق.
واعتمد الاتحاد خلال قراره الجديد على تعديل الفقرة الأولى من المادة 15 من لائحة المسابقات والبطولات الخاصة بالاتحاد، وذلك وفقًا لما رفعه رئيس لجنة المسابقات، حيث سيضاف القرار إلى منافسات الدوري الممتاز والمرحلة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد. وفق “أخبار 24”.
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