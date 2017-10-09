كشف جناح وزارة الداخلية المشارك في الدورة 37 لمعرض جايتكس دبي 2017 بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن التطوير الذي شهدته الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين عبر بوابة “أبشر”.
وقال المسؤولون عن بوابة” “أبشر” في جناح وزارة الداخلية لـ”أخبار24″ إنه قبل تدشين الموقع كان إتمام 5 آلاف عملية يستغرق ساعة ونصفا.
وأوضحوا أن نفس هذه الخدمات الآن يستغرق وقت تنفيذها، سواء للمقيمين أو المواطنين من مستخدمي الموقع، 3 دقائق فقط، يتم إنهاء كافة المتطلبات فيها لـ 5 آلاف عملية.
وبيّنوا أن النسخة المحدَّثة لبوابة أبشر أصبحت متاحة الآن، لافتين إلى “أبشر أعمال” لتقديم الخدمات الإلكترونية للمؤسسات، التي تقدم خدمات عديدة؛ مثل تعديل المهنة، وخدمة تفويض الغير إلكترونيا لإنهاء الخدمات الخاصة بالعمالة المنزلية، بجانب إتاحة الفرصة لصاحب المؤسسة لطلب توصيل وثائقه بالبريد وتجديد الإقامة، وإصدار تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي، ونقل الكفالة.
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