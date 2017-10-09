تمكن رجال حرس الحدود خلال أسبوع واحد من إحباط محاولات آلاف المتسللين، عبر الحدود الجنوبية، للدخول إلى المملكة، وذلك ليقظتهم في محاولة منع أي محاولة للتسلل عبر الحدود.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن رجال حرس الحدود، تمكنوا خلال الأسبوع الأول من شهر محرم، من إحباط محاولات تجاوز حدود المملكة من قبل أشخاص قادمين من اليمن، وصل عددهم إلى 3680 شخصاً من جنسيات مختلفة
وأضاف أن الأعداد الكبيرة التي يتم القبض عليها كل يوم، من المتخلفين ذوي الجنسيات المتعددة، والذين يحاولون التضليل عبر استخدام السواتر الطبيعية بقصد التخفي عن أعين رجال حرس الحدود، يتم فحصهم لمعرفة وضعهم، ومن ثم تطبيق الأنظمة عليهم.
وأظهرت صور نشرت على حساب الحرس في “تويتر”، الأعداد الكبيرة التي يتم القبض عليها كل يوم، من المتخلفين ذوي الجنسيات المختلفة، حيث يتم فحصهم وتطبيق الأنظمة عليهم.
وفق “أخبار 24”.
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