خاطر رجل بحياته، وأنقذ إحدى محطات الوقود شمال الرياض من كارثة محققة، وذلك بإبعاد سيارة كانت مشتعلة فيها حتى لا تمتد النيران إلى مضخات البنزين.
أظهر ذلك مقاطع فيديو وثقتها كاميرات الحاضرين لحادثة الحريق، التي وقعت في محطة الصيعري بحي العقيق شمال الرياض، حيث أشادوا بشجاعة الرجل، بعدما جازف بحياته وبسيارته، ودفع السيارة المشتعلة بقوة، مبعداً إياها خارج المحطة حتى لا تحدث الكارثة.
وأبانت المقاطع إشادة كبيرة من الحضور في الموقع، الذين حاولوا إطفاء الحريق من دون جدوى، بموقف الرجل البطولي في إخراج السيارة بعيدا عن المحطة، قبل أن تأتي فرق الإطفاء للتعامل مع الحادث.
وفق “أخبار 24”.
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