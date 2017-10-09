تحفظت شرط جازان، اليوم (الاثنين) على والدي الأبناء الأربعة المتوفين اختناقًا داخل بناية سكنية نشب بها حريق مروع بالمنطقة، حيث أكدت وجود شبهة جنائية مرتبطة بقضية عنف أسري في الواقعة، كما كانت مصادر قد أكدت ذلك في وقت سابق.
وأكد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، نايف بن عبدالرحمن الحكمي، أنه تم نقل المصابين للمستشفى، حيث تم التحفظ على والدهم داخلها باعتباره المتهم الأول؛ لوجود شبهة قوية بأنه من قام بإشعال الحريق داخل الشقة، وإحالة الأم للنيابة العامة وإيداعها السجن.
وأضاف الحكمي أن الأم الأربعينية التي تم إيداعها بالسجن، أوعزت لأبنائها عدم فتح الباب كي لا يتمكن فريق الحماية الاجتماعية الذي كان برفقتها من إنقاذهم. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن فريق الحماية فوجئ أثناء محاولاته إقناعها بفتح الباب بانبعاث دخان من تحته، ما دفعهم لكسره ليصادف الفريق عوائق عدة من طاولات خشبية وجوالين ماء بالمدخل، بالإضافة للهيب النار والأدخنة المنبعثة منها.
ونجح الفريق في استخراج الأب (47 عامًا) الذي تم إيداعه المستشفى لإصابته، و6 أبناء بينهم 4 متوفين (3 بنات وولد)، إضافةً إلى بنت وولد مصابين.
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