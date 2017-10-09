أعلنت وزارة الخدمة المدنية مساء اليوم (الاثنين) دعوة الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، للتقديم على 1890 وظيفة إدارية شاغرة.
وأوضحت أن الوظائف المعلنة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال / نساء)، سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، مطالبة إياهم بتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة.
بلغ إجمالي عدد الوظائف التي طلبت الجهات الحكومية شغلها بهذا الإعلان حسب حاجتها (1890) وظيفة شاغرة على النحو التالي :
وأضافت أن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال/ نساء) والتي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية وذلك عبر نظام جدارة إلى تاريخ 19 /1 /1439هـ. وفق “أخبار 24”.
ونبّهت الوزارة إلى أن التقديم على الوظائف للرجال يبدأ بتاريخ 20 محرم 1439 وحتى تاريخ 24 من نفس الشهر، والنساء من 25 محرم 1439 إلى 29 من نفس الشهر، وذلك على مدار 24 ساعة خلال الفترة الزمنية المحددة للجنسين.
للاطلاع على الوظائف المعلن عنها في الملفين المرفقين أدناه:
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