أعلنت إدارة نادي النصر عن وصول مدرب النصر الجديد “جوستافو كوينتيروس”، إلى مطار الملك خالد اليوم (الاثنين)، برفقة الجهاز الفني المساعد له لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، خلفًا للبرازيلي ريكاردو غوميز.
وأبانت صور ومقاطع فيديو استقبال مسؤولي النادي وعدد من الجماهير النصراوية للمدرب ومساعديه، الذي ظهر في لقطة لطيفة استحسنتها الجماهير النصراوية وهو يقبل شعار النادي في السيارة التي تصطحبه إلى مقر إقامته.
يشار إلى أن كوينتيروس بدأ مسيرته التدريبية عام 2003، مع سان لورينزو الأرجنتيني، الذي لعب له بين عامي 1994 و1997، ثم تولى بعد ذلك تدريب فريق بلومنغ البوليفي العام 2005، وبعدها بعامين، درّب سان مارتن دي سان خوان الأرجنتيني، وفي 2009 درب نادي بوليفار، ثمّ أورينتي بيتروليرو البوليفي. وفق “أخبار 24”.
وفي 2010 تولى كوينتيروس تدريب منتخب بلاده لمدة عامين، رحل بعد ذلك للإكوادور من أجل تدريب فريق إيميلك، وهناك لفت أنظار مسؤولي الاتحاد الإكوادوري، الذين أسندوا إليه مهمة تدريب منتخب بلادهم الأول، عام 2015، وحتى 2017، إذ أشرف عليه في نسختي كوبا أمريكا 2015 و2016 المئوية.
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