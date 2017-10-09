أعلنت شعبة إجراءات القبول بالمديرية العامة للسجون، اليوم (الاثنين)، عن فتح باب القبول والتسجيل لـ 600 وظيفة برتبة جندي لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الرجال خريجي آخر 4 أعوام دراسية، لتعيينهم بعد التخرج في إصلاحيات الطائف وسديره.
وحدّدت السجون عدة شروط للقبول على رأسها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية واجتيازه الفحص الطبي، على أن تتراوح سنه من 17- 30 عامًا، حيث يبدأ التسجيل يوم الاثنين 26/ 1 /1439هـ (10 صباحًا) وحتي الخميس 29 /1 /1439هـ. إلى الساعة العاشرة صباحاً. وفق “أخبار 24”.
كما أوضحت أن على المتقدمين التوجه بالزي الرياضي وحلاقة شعر الرأس رقم 1 إلى مقر شعبة إجراءات القبول بالسجون الواقعة في الرياض، على أن يصطحب معه الأوراق المطلوبة والمحددة.
وفيما يلي قائمة الشروط والوثائق المطلوبة كاملة:
شروط القبول والتسجيل:
1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة.
2. ألا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً.
3. أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية.
4. اجتياز الفحص الطبي الذي يتم بمستشفى قوى الأمن بالرياض.
5. ألا يقل طول القامة للمتقدمين عن (168سم) وتناسب الطول مع الوزن.
6. يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
7. وألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية.
8. وألا يكون متزوجاً غير سعودية.
الوثائق المطلوبة عند استلام المتقدم رسالة تتضمن المراجعة:
عليه التوجه بالزي الرياضي وحلاقة شعر الرأس رقم (1) إلى مقر شعبة إجراءات القبول بالسجون الواقعة في ( الرياض – شارع إسطنبول – بجوار شركة نادك من الجهة الجنوبية ) ، مصطحبا معه التالي :
1. أصل شهادة الثانوية العامة وصورة مصدقة منها ،
2. وصورة من بطاقة الأحوال المدنية مع إحضار الأصل للمطابقة ،
3. إحضار عدد (6) صور ملونة حديثة كاشف الرأس بخلفية بيضاء مقاس 4X6 ،
4. تعبئة النموذج الخاص بموعد مراجعة لجنة القبول.
5. توضع جميع تلك الأوراق بملف علاقي.
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