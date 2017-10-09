كشفت مصادر عن هوية أحد المطلوبين اللذين أطاح بهما المكتب المركزي الوطني السعودي للإنتربول، اليوم (الأحد)، كاشفة أنه مواطن أربعيني قام بالنصب على 100 مستثمر، مستوليًا على 160 مليون ريال بعد هربه خارج المملكة .
وقالت، وفقا لـ “سبق”، إن المواطن يمتلك شركة كبرى للتقسيط بحفر الباطن، حيث جمع هذا المبلغ من المستثمرين بدعوى تشغيلها مقابل نسبة أرباح شهرية لحساباتهم الخاصة، إلا أنه بادر بإغلاق شركته بدعوى الخسارة ثم قام بتحويل المبالغ إلى حساباته في الخارج.
وبدأ الإنتربول السعودي في ملاحقة المستثمر الهارب، بعد عدة شكاوى رسمية قدمها أصحاب الأموال للجهات المختصة، حتى تم القبض عليه في الأردن وإحالته مخفوراً إلى شرطة محافظة حفر الباطن للتحقيق بشأنه.
وكان الإنتربول السعودي أعلن إلقاءه القبض على مطلوبَين للمملكة بناءً على ما ورد من النيابة العامة بطلب ملاحقتهما دولياً.
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