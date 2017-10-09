شيع أهالي محافظة أحد المسارحة، يتقدمهم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان، ومنسوبو القوات المسلحة، بعد صلاة عصر اليوم (الاثنين)، بجامع إسكان الحصمة، شهيد الواجب الجندي عامر بن عائل المجرشي، أحد منسوبي القوات البرية.
وعقب الصلاة تلقى نائب أمير جازان التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب، الذي استشهد في تبادل لإطلاق النار مع ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بالحد الجنوبي، كما ودعه محبوه بقبلة على جبينه.
كما نقل نائب أمير المنطقة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وأمير منطقة جازان، لأشقاء وذوي شهيد الواجب، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء، ببذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج