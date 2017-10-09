طالب عضو مجلس الشورى د. فهد بن جمعة، بترحيل العمالة الأجنبية في جميع القطاعات التي تم توطينها من قبل وزارة العمل ومنع نقل كفالاتهم، لأي مؤسسة.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم (الاثنين) تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1436 / 1437هـ، حيث تساءل عضو آخر عن سيطرة بعض الجنسيات على مهن ووظائف معينة، مطالباً بضرورة إيجاد خطط لإحلال السعوديين وكسر احتكار العمالة غير السعودية .
ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع . وفق “أخبار 24”.
كما طالبت اللجنة الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء، وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن .
وطالبت أيضا بمراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها، وتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج