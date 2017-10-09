أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس “صندوق الصناديق” برأسمال 4 مليارات ريال سعودي، ويهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث سيوفر أكثر من 2600 وظيفة بنهاية 2020م.
ويدعم الصندوق هذه المنشآت من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملكِية الخاصة، من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته.
ويهدف الصندوق لدعم وتطوير قطاع رأس المال الجريء من خلال تطبيق أفضل الممارسات وبناء منظومة عمل متكاملة بغرض زيادة فرص المؤسسات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى رأس المال.
وستتمثل إنجازات الصندوق في المساهمة في الناتج المحلي بنحو 400 مليون ريال بنهاية 2020م وتوفير أكثر من 2600 وظيفة، كما يتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى نحو 8.6 مليار ريال ويوفر ما يقارب 58 ألف وظيفة بنهاية 2027م.وفق “أخبار 24”.
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