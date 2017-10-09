اعتمد نادي الهلال استاد جامعة الملك سعود كملعب رسمي له، تقام فيه مباريات الفريق في المسابقات.
وأعلن نادي الهلال توصل الشركة المسوقة له إلى اتفاق مع جامعة الملك سعود بالرياض لاستثمار استاد الجامعة لاحتضان مباريات الفريق في المسابقات فور الانتهاء من تجهيز الملعب الذي يتسع لـ25 ألف متفرج.
وأبان أنه سيتم استقبال الجماهير الرياضية بأسعار مخفضة في مباريات الفريق في جميع المسابقات، لافتاً إلى أن هذه المنشأة الوطنية ستكون الملعب الرسمي للهلال كأول ناد سعودي يملك هذا الحق، مشيراً إلى أنه سيعلن قريباً عن الراعي الرسمي له.
من جهته، عبر الأمير نواف بن سعد عن تقديره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وللاتحاد السعودي لكرة القدم للموافقة على خوض مباريات الفريق في استاد جامعة الملك سعود.وفق “أخبار 24”.
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