أعلنت شرطة منطقة القصيم الإطاحة بالمتهم بإطلاق نار على مقيم بسوق الذهب في عنيزة، وذلك بعد ساعات من ارتكابه الجريمة.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني؛ إن الجهات الأمنية فور تلقيها بلاغا بواقعة إطلاق نار على مقيم في العقد الثاني من العمر أثناء عمله بسوق ذهب عنيزة، أمس الأحد، بدأت فرق البحث والتحري عملها لضبط الجاني وكشف ملابسات الواقعة.
وأوضح أنه خلال ساعات تم التوصل إلى الجاني وضبطه والعثور معه على السلاح المستخدم، حيث تبين أنه مواطن في عقده الرابع، وتم إيداعه مركز التوقيف وإشعار النيابة العامة لاتخاذ اللازم. وفق “أخبار 24”.
وكان مقطع فيديو متداول أظهر قيام شخص بإطلاق نار على أحد العاملين بمحل لبيع الذهب، وتهديده لآخر، ومن ثم مغادرة الموقع بهدوء تام، وأسفرت الواقعة عن إصابة المقيم بجروح سطحية تلقى على أثرها العلاج.
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