وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية اتفاقية مع شركة روسية لتصنيع رشاشات “إيه كا-103” الروسية، وذلك في إطار جهود المملكة لتوطين صناعة الرشاشات ودعم قدراتها العسكرية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ماريا فوروبيوفا، اليوم الإثنين، إن شركة “روس أوبورون إكسبورت”، وقعت مع الشركة السعودية عقدا لتوطين صناعة الرشاشات الآلية، “إيه كا – 103”.
وأوضحت فوروبيوفا، وفقا لوكالة “سبوتنيك” أن توقيع العقد كان حول الشروط العامة لتنظيم ترخيص صناعة تلك الرشاشات وذخيرتها في السعودية.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز زار روسيا في الرابع من أكتوبر الجاري، والتقى فيها الرئيس فلاديمير بوتين، وتم التوقيع فيها على عدد من الاتفاقات شملت العديد من القطاعات. وفق “أخبار 24”.
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