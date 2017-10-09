أعرب عدد من أهالي ضحايا حريق مستشفى جازان الذي وقع قبل عامين، عن شكواهم من تأخر صرف التعويضات الخاصة بهم.
وأوضح الأهالي، وفقا لـ”المدينة” تلقيهم الكثير من الوعود بالصرف لكن دون جدوى، مشيرين إلى صعوبة الحالة النفسية والمادية لذوي الضحايا.
ودعا الأهالي أيضا إلى الاهتمام بالمصابين في الحادث وتوفير العلاج لهم.
في المقابل، قال المتحدث الرسمي لصحة جازان نبيل غاوي، إن ملف التعويضات بيد إمارة المنطقة، مشددا على أن مصابي الحريق يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
وكان حريق في مستشفى جازان العام قد وقع في 24 ديسمبر عام 2015، ونتج عنه وفاة 25 شخصًا، وإصابة 123 آخرين، وصدرت توجيهات عليا وقتها بتعويض ذوي الضحايا.
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