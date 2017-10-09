اعتذر حارس المنتخب وفريق الهلال السابق محمد الدعيع عن تغريدتين كان قد نشرهما على حسابه بموقع “تويتر” اعتبرت إساءة لمسؤول بارز.
وحذف الدعيع التغريدتين من حسابه، قبل أن يغرد قائلاً: “أعتذر عما ورد بتغريداتي السابقة ومتأسف لكل من أسأت له نتيجة ما تعرضت له من حالة نفسية خلال الأيام الماضية”.
وكان الدعيع غرد: بالقول “إلى من يهمه الأمر (ياللي ما تعرف وش تاريخي جاهل طول عمرك جاهل يا جاهل).. مشكلتي هلالي”. وفق “أخبار 24”.
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