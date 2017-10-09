أظهر مقطع مصور فرحة السعوديين بتأهل المنتخب المصري لكرة القدم لكأس العالم في روسيا عام 2018.
ووثق مقطع الفيديو، عدة لقطات لمواطنين يشاهدون اللحظات الأخيرة من مباراة مصر مع منتخب الكونغو، وتسديد اللاعب المصري محمد صلاح ركلة الجزاء التي حسمت تأهل مصر للمونديال.
وأظهرت اللقطات فرحة عارمة للمواطنين، الذين ظلوا يهتفون للمنتخب المصري الذي استطاع حسم بطاقة التأهل على غرار نظيره السعودي.
وفق “أخبار 24”.
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