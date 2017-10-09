وضعت قرعة كأس العالم للأندية، التي أقيمت صباح اليوم، الإثنين، بأبوظبي، فريق ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، في طريق بطل آسيا، المقرر تحديده الشهر المقبل.
وتقام البطولة في الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بالإمارات، بمشاركة 7 فرق من مختلف قارات العالم.
وتحددت هوية 4 فرق هي الجزيرة، بطل الدوري الإماراتي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، وباتشوكا المكسيكي، ممثل الكونكاكاف، وريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا. وفق “كووورة”.
وتنتظر البطولة تحديد 3 فرق، أبطال قارات أمريكا الجنوبية، وإفريقيا، وآسيا.
وفيما يلي نتائج القرعة كاملة:
الدور الأول:
الجزيرة – أوكلاند سيتي (المباراة 1)
الدور الثاني:
باتشوكا – بطل إفريقيا (المباراة 2)
الفائز من المباراة 1 – بطل آسيا (المباراة 3)
نصف النهائي:
الفائز من المباراة 2 – بطل أمريكا الجنوبية
الفائز من المباراة 3 – ريال مدريد
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