استبعد عبد الله علي، والد مختار علي، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن يلتحق ابنه بنادٍ سعودي خلال الفترة المقبلة.
وكشف لـ”الرياضية” والد اللاعب الحاصل على جواز سفر سعودي، بينما يعود إلى أصول صومالية، أن ابنه لن يترك أوروبا.
وقال عبد الله قبل دخول ابنه تدريبات الأخضر استعداداً للمواجهة التجريبية الثانية للسعوديين أمام غانا غدا الثلاثاء: “مختار لن يلعب هذه الفترة مع أندية سعودية، وسيكتفي باللعب مع المنتخب”.
وأضاف عبد الله علي: “الآن لا نفكر في أن يلعب مختار مع ناد سعودي وسيبقى في أوروبا، وتفكيره منصب على المشاركة مع المنتخب”.
وحول الشائعات التي تقول إن مختار ليس من مواليد السعودية، أوضح: “غير صحيح، مختار من مواليد 1997 في مدينة جدة”.
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