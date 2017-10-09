تفاقمت أزمة الإصابات بنادي الاتحاد بعد انضمام اللاعبين خالد السميري وأحمد المنتشري للقائمة التي تضم وأحمد عسيري وجمال باجندوح وعبدالرحمن الغامدي والذين واصلوا برامجهم التأهيلية وفقاً للخطة العلاجية الموضوعة لهم تمهيداً لعودتهم للتدريبات خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى النجم الدولي فهد المولد الذي ينتظر فك «الجبس» عن قدمه ليبدأ هو الآخر برنامجه التأهيلي.
وكان الفريق الاتحادي قد واصل تحضيراته لملاقاة أحد يوم الجمعة المقبل في جدة، وخصص المدرب التشيلي لويس سييرا الجزء الأول من المران للتدريبات اللياقية، تلا ذلك التدريبات الفنية والتي قسم من خلالها اللاعبين لمجموعتين أجرت تدريبات تكتيكية متنوعة. وفق “المدينة”.
من جهة أخرى قدم رئيس النادي حمد الصنيع التهنئة باسمه ونيابة عن كافة منسوبي النادي وجماهيره للكابتن حمزة إدريس بمناسبة تعيينه مديرا إداريا للمنتخبات الوطنية السنية، وللكابتن حسين الصادق لتعيينه ممثلاً لهيئة الرياضة في ترتيبات تأسيس أكاديمية «أوليفر كان».
وأوضح الصنيع بأن هذا القرار يعكس حرص الهيئة العامة للرياضة على استقطاب الكفاءات الوطنية للمساهمة في إدارة عجلة التطور الرياضي الذي نشهده اليوم في كافة المجالات الرياضية بمتابعة واهتمام من معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وعمل دؤوب ومتواصل من رئيس اتحاد كرة القدم الدكتور عادل عزت وزملائه أعضاء الاتحاد، متمنيا لحمزة والصادق التوفيق والنجاح في مهمتهما المقبلة
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