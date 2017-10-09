وافقت الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، على تكليف طاقم تحكيم أجنبي، بقيادة مباراة الشباب والأهلي، المقررة السبت المقبل، ضمن الجولة السادسة من الدوري.
وتعتبر هذه المباراة، هي الرابعة التي يديرها حكام أجانب خلال الموسم الحالي، بعد مباريات الأهلي والنصر (1-1)، والاتحاد والهلال (1-1)، والرائد والتعاون (2-2).
ويشار إلى أن الأهلي والشباب التقيا الموسم الماضي، بتحكيم سعودي في الدور الأول، عندما فاز “الليث” 3-2، بينما أدار السويدي جوناس إريكسون مباراة العودة، حين فاز الأهلي 3-1. وفق “كووورة”.
ويحتلّ الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 10 نقاط، فيما يستقر الشباب بالمركز التاسع، وفي رصيده 6 نقاط.
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