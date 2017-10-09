تمسك نادي النصر بالمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، التي يمثل فيها السعودية إلى جانب الهلال والأهلي والاتحاد.
وأبلغت “الرياضية” مصادر خاصة، أن الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي، سيعمل جاهداً على توفير جميع متطلبات حصول إدارته على الرخصة المخولة للمشاركة في البطولة الآسيوية.
واستبعدت المصادر ذاتها، أن يتجه النصر إلى قرار الانسحاب من دوري أبطال آسيا نظير أزمته المالية.
وسيتصدر ملف الديون والرخصة الآسيوية اجتماع أعضاء الشرف اليوم في منزل فهد المشيقح، نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف في نادي النصر.
وكانت الأمانة العامة في نادي النصر وجهت الدعوة لأكثر من 60 عضو شرف نصراوي، لحضور الاجتماع الذي يرأسه الأمير مشعل بن سعود لمناقشة دعم النادي مالياً من أجل الوفاء بالالتزامات الواجب سدادها لنيل الرخصة الآسيوية التي تخول المشاركة في دوري أبطال آسيا.
ويحتاج النصراويون إلى 40 مليون ريال، تكفل الأمير فيصل بن تركي بـ15 مليون ريال منها، وبقي 25 مليوناً ينتظر أن تتوفر عقب الاجتماع الشرفي اليوم.
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