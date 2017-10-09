تدعو لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بنعجان ممثلة بديوانية نعجان تدعوا لحضور اللقاء المفتوح مع الأستاذ/ خليل اليحيا وذلك يوم الأثنين ١٩/١/ ١٤٣٩ هـ بعد صلاة المغرب .
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اللجنة الاجتماعية الاهلية بنجعان تدعو لحضور اللقاء المفتوح مع الأستاذ/ خليل اليحيا
اليوم الاثنين بعد صلاة المغرب
اللجنة الاجتماعية الاهلية بنجعان تدعو لحضور اللقاء المفتوح مع الأستاذ/ خليل اليحيا
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
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