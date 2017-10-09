سعد بن سليمان الفريخ

سلمان بن أحمد العيد

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السجن عامين مع الجلد لابن قال لأبيه أمام القاضي “أنت كذاب وستين كذاب”

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