تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بتغلبه على منتخب الكونغو 2 / 1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد برج العرب، بعد غياب 28 سنة عن الصعود.
أحرز للمنتخب المصري في الشوط الثاني لاعب نادي ليفربول الدولي محمد صلاح من هجمة مرتدة، وتقدم أيضاً في الوقت بدل الضائع عن طريق ضربة جزاء وضعها على يمين الحارس، ليقود المنتخب لفوز مثير.
وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، متفوقاً على أوغندا صاحبة الوصافة، بينما يحتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب الكونغو برازافيل المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.
وفق “أخبار 24”.
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