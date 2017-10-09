التقط المقيم الهندي الذي هاجم في حالة هستيرية سيارة شرطة بعد بلاغ من كفيله بمحاولة انتحاره، صورة “سيلفي” أثناء جلوسه على سيارة الشرطة، التي رأى فرد الأمن فيها الانتظار لحين وصول الدعم لعدم مفاقمة الوضع.
وظهر المقيم (27 سنة ويعمل سائقا لدى عائلة)، وهو يجلس على سيارة الشرطة محدّقا في الجوال، في صورة سيلفي تنبئ عن مدى اضطرابه، الذي أكدته شرطة الرياض في بيانها، موضحةً أنه يعاني من اضطرابات نفسية.
وكان فيديو وثق الحالة الهستيرية التي كانت عليها، وهو يبرك على السيارة ويصرخ وينفعل بطريقة غير طبيعية، قبل أن يخرج جواله بكل هدوء ويلتقط “سيلفي” له في خضم الموقف.
وفق “أخبار 24”.
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