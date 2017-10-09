ذكر مصدر أن الإرهابي منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري، الذي أطلق النار على نقطة حراسة الحرس الملكي التابعة لقصر السلام بجدة، وتسبب في استشهاد رجلي أمن وإصابة 3 آخرين، كان مبيت النية لتنفيذ فعله.
وأوضح المصدر المقرب من الأسرة بحسب “عاجل” أن العامري قام قبل يومين من الحادث بأخذ زوجته الحامل، وذهب بها لقرية بجانب الليث، وأجلسها هناك، في نية مبيتة على ما يبدو لما سيقوم به، بحسب قوله.
وحول حياته، أفاد بأن منصور العامري أنهى دراسته الثانوية، وكان موظفًا في القطاع الخاص، ويسكن مع والده في جدة، وكان يعيش حياته بشكلٍ طبيعي جدًا؛ حيث لم تظهر عليه علامات تطرف من أي نوع، كما كان يشارك في كل المناسبات، دون أن يبدي أي آراء متطرفة في المواضيع العامة التي يتم نقاشها من خلال الجلسات العائلية.
وأضاف أن لديه ابنة صغيرة، وينتظر مولوده الثاني، وانتقل للعيش في جدة مع عائلته منذ فترة طويلة من إحدى القرى التابعة لمحافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
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