أصدرت شرطة المنطقة الشرقية بيانا اليوم (الأحد) أوضحت فيه ملابسات المشاجرة الكبيرة التي وقعت عند محكمة التنفيذفي محافظة حفر الباطن بسبب قضية نفقة، ونتج عنها إصابة 10 أشخاص بينهم إصابتان في حالة خطرة.
وصرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أنه عند الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم باشرت الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن شجارا لعدد من الأشخاص أمام دائرة التنفيذ بالمحافظة، أسفر عن إصابات طعنية متفرقة بأطراف الشجار وإصابة أحدهم بالساعد الأيمن جراء إطلاق النار عليه من بندقية صيد.
وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم الصحية مستقرة، وجرى ضبط كافة الأطراف والتحفظ على المصابين، وعددهم 10 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، كما شرع المختصون بالشرطة في استكمال إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، تمهيدا لإحالتها وأطرافها للنيابة العامة. حسب “أخبار 24”.
وكشفت مصادر أن سبب المشاجرة يعود إلى الخلاف على نفقة الزوجية، ما أدى لتورط عائلتي الزوج والزوجة في الأمر، وتفاقم الأمر إلى حالة الشجار واستخدام السلاح.
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