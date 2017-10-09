ذكر وزير الخارجية عادل الجبير أن المملكة اتخذت الكثير من الخطوات لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكداً أن السعودية لن تسمح لأي شخص أو جهة بتمويل الإرهاب ونشر أيديولوجيا الكراهية عبر أراضيها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره ممثلو وسائل الإعلام الروسية، بحسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية، شدد فيه على أن الرياض ستعمل على التعاون مع موسكو في مجال مكافحة الإرهاب.
وعدّد الجبير بعضاً من الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمكافحة التطرف قائلاً: “تعاملنا مع هذه المشكلة كان صارما جدًّا، لقد فصلنا آلافا من الأئمة من المساجد بسبب التطرف، وقمنا بتحديث نظامنا التعليمي من أجل استبعاد إمكانية سوء تفسير النصوص”.
وتابع: “نحن مقتنعون بأن هناك مبادئ معينة يجب على جميع الدول الالتزام بها، أن تقول لا للإرهاب، لا لتمويل الإرهاب، تمويله، وكذلك لا للتطرف والدعاية للكراهية، فضلًا عن رفض محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى”، مطالباً بأن تلتزم قطر بهذه المبادئ. وفق “أخبار 24”.
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