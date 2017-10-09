أصدر سعادة مديرالتعليم بالخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار تعميماًلجميع أقسام الإدارةوالمدارس(بنين وبنات)مهنئاًفي بدايته بالعام الدراسي الجديد سائلاً الله العلي القديرأن يجعله عاماً حافلاً بالعطاء والإنجازات,يوصي في نصه على اقتصار مخاطبة المدارس لمدير التعليم على المخالفات من الدرجة الخامسة والسادسة وفق مانص عليه(الدليل التنضيمي الإجرائي) لمدارس التعليم العام (الإصدار الثالث) للطالب والطالبات من المرحلتين المتوسطة والثانوية,كذلك القضايا التي تمثل تهديداً لسلامة الطالبات والطلاب سواء فكرياًكان أو أمنياًأوسلوكياً,كما أوصى العبدالجبارفي تعميمه إدارتا الإشراف التربوي ومكتبا التعليم بالدلم بمتابعةالخطابات وطلبات المدارس مع الإدارات والأقسام وفق الصلاحيات المفوضة لهم.
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الخرج اليوم - محمود سليمان:
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