ضمن الحملات المكثفة التي تقوم بها إدارة الأسواق وبإشراف ومتابعة من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ، قامت إدارة الأسواق بمصادرة 735 كيلو من الخضروات من الباعة الجائلين اضافة إلى كميات من الإكسسوارات النسائية والعطور المقلدة والملابس واكسسوارات الجوالات وذلك بالبيع الغير نظامي والمخالف للإشتراطات البلدية . والتي تقوم فيها ادارة الأسواق ايضا بالجولات على المحلات للتأكد من التقيد من الاشتراطات البلدية .
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