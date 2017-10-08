طرحت وزارة المالية اليوم الأحد المسودة الأولى لـ”نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”، للمختصين والمهتمين في القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول النظام.
ودعت الوزارة المختصين والمهتمين للاطلاع على مضامين مسودة النظام، وتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حوله من خلال موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني المخصص لذلك، وذلك حتى يوم 28 أكتوبر الجاري.
وأبانت أن النظام يهدف لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات وغيرها، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، ومنع تأثير المصالح الشخصية عليها، وغير ذلك من أهداف.
وفق “أخبار 24”.
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