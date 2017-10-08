روى المعلم مشرع البقمي، المعتدى عليه في حي النهضة بالرياض، تفاصيل جديدة حول واقعة الاعتداء عليه من قبل 3 مجهولين بعد خروجه من مدرسته.
وأوضح المعلم وفقا لـ”عين اليوم”، أنه بعد خروجه من المدرسة ظهرا توجه لإحدى المحلات المقابلة للمدرسة، وعند عودته إلى سيارته فوجئ بمن يضربه بعصا غليظة من الخلف، ثم الاعتداء عليه طعنا من قبل شخصين بآلة حادة.
وقال إنه أصيب بطعنتين في كتفه وأخرى في ظهره تبعد عن الرئة 1 سم، مؤكدا أنه لا يعرف أسباب وملابسات إقدامهم على تلك الجريمة.
وأشار إلى أنه عندما ذهب لتوثيق بلاغه بمركز الشرطة، فوجئ أنه كان الضحية الخامسة المعتدى عليها من المعلمين في ذلك اليوم.
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