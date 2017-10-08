تسبب هبوط مفاجئ في شارع أمام أحد المنازل في محافظة جدة، في سقوط سيارة صاحب المنزل في الحفرة.
وقال صاحب السيارة عبدالله البطاطي إنه فوجئ خلال نومه ليلاً بجرس الباب يرن، وأشخاص يصيحون به للحاق بسيارته مشيرين إلى أن حفرة ابتلعتها.
وأبان أنه خرج ليجد حفرة بعمق 3 أمتار تقريباً تحت سيارته التي نزل جزء كبير منها في الحفرة، ولم يبق إلاّ الجزء الأمامي منها بالأعلى، موضحاً أنهم تمكنوا من إخراج السيارة التي تعرضت لبعض الأضرار.
وأضاف البطاطي أنه من لطف الله أنه لم يكن هناك أحد من أهله وأولاده بالسيارة أثناء وقوع تلك الحادثة، مبيناً أنه يمتلك هذه السيارة منذ 22 عاماً، وأنه لم يحصل له بها أي حادث سوى بعض الخدوش البسيطة.
وفق “أخبار 24”.
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