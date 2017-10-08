قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، إن رأس مال صندوق التنمية الوطني الذي صدر أمر ملكي بإنشائه يصل إلى 345 مليار ريال، لافتا إلى أن المبلغ يمثل إجمالي رؤوس أموال الصناديق الحكومية الواقعة تحت مظلته.
وأكد أن قرار إنشاء الصندوق سيسهم في تحقيق مزيد من التنمية والتناغم بين جميع جهات الدعم التي تنضوي تحته، وسيساهم في تقديم دعم مدروس ومخطط يعظم استفادة المواطن من كل جهة خلال مراحل حياته المختلفة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعد من نماذج الهيكلة المالية العالمية الأكثر نجاحا، حيث يعرف بأنه نموذج لتجميع الأصول المختلفة ودعم المركز المالي لميزانية الدولة وتعظيم الاستفادة من الموارد بطرق علمية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًّا، يقضي بإنشاء صندوق باسم (صندوق التنمية الوطني)، يرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.
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