توفي رجل أمن وأصيب آخر وأحد الوافدين فجر اليوم الأحد نتيجة اقتحام سيارة مسرعة لنقطة تفتيش بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد سعد طراد إنه خلال قيام رجال الأمن بمهامهم الأمنية في نقطة تفتيش متحركة بطريق الأحسبة باتجاه محافظة المخواة، اقتحمت سيارة كانت تسير بسرعة عالية النقطة، ما أدى لوفاة رجل الأمن وإصابة آخر، إلى جانب إصابة مقيم من جنسية عربية.
وأبان أن السيارة كان يقودها مواطن في العقد الثالث من العمر وهو بحالة غير طبيعية، ما أفقده السيطرة عليها والتسبب بوقوع الحادث. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه تم نقل المصابين للمستشفى، وإيداع جثمان رجل الأمن بثلاجة الموتى، كما تم التحفظ على قائد المركبة ومرافقه واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحادث.
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