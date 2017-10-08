غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد العاصمة الروسية موسكو بعد زيارة رسمية استغرقت عدة أيام.
وكان في وداعه بمطار فنوكوفو الرئاسي، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي الكسندر خلوبونين، وعدد من المسؤولين في روسيا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الأستاذ عبدالرحمن الرسي.
كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية شكر وتقدير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاء نصها كما يلي:
يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أقدم لفخامتكم بالغ الشكر والتقدير على ما لقيته والوفد المرافق أثناء زيارتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
لقد أكدت المباحثات المشتركة التي أجريناها العزم على المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين بلدينا في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، والأمن والسلم الدوليين.
متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الروسي الصديق.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد غادر المملكة يوم الأربعاء الماضي، للقيام بالزيارة، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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