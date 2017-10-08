قالت هيئة الزكاة والدخل إنها رصدت معلومات غير دقيقة حول ضريبة القيمة المضافة يتم تداولها في عدد من الوسائل، مؤكدة ضرورة استقاء المعلومات حول الضريبة من مواقعها الرسمية.
وأبانت الهيئة أنه ووفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية، فإن أيّ منشأة تمارس نشاطاً اقتصادياً، تعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة، ويجب عليها التسجيل إذا تجاوزت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي البالغ 375 ألف ريال سعودي.
وأوضحت أنه على المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مبلغ مليون ريال، التسجيل لأغراض الضريبة قبل 20 ديسمبر 2017، مشيرة إلى أن المنشآت التي تزيد إيراداتها السنوية على مبلغ 375 ألف ريال ولا تتخطى المليون ريال سيتم منحها مهلة حتى 20 ديسمبر 2018 لاستكمال عملية التسجيل.
وفق “أخبار 24”.
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