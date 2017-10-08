علمت مصادر أن إدارة النادي الأهلي توصلت إلى اتفاق مع المدافع الدولي معتز هوساوي لتجديد عقده لأربعة أعوام مقبلة، وذلك للاستفادة من خدمات اللاعب الذي بات أحد أهم ركائز خارطة الفريق في خط الدفاع، وينتظر تجديد عقده مع الأهلي خلال الأيام المقبلة بعد عودته من معسكر المنتخب السعودي المقام حالياً في محافظة جدة في إطار تحضيرات “الأخضر” لمونديال كأس العالم 2018م بروسيا.
الجدير بالذكر أن اللاعب اقترب من الدخول في الفترة الحرة من عقده، والتي تتيح له الرحيل دون العودة لناديه.
من جهة أخرى، استعان مدرب الأهلي سيرجي ريبروف بثمانية لاعبين من الفريق الأولمبي لتغطية النقص العددي في قائمة الفريق.
وقد بدأ مدافع الفريق النيجيري ابوا بونا بالركض حول المضمار تمهيداً لدخوله التدريبات الجماعية بعد أن أنهى اللاعب برنامجاً علاجياً لمفصل القدم في الأيام الماضية. فيما يواصل قائد الفريق تيسير الجاسم علاجه في عيادة النادي بعد أن استبعد من قائمة المنتخب السعودي بسبب إصابته في مشط القدم، ويحتاج إلى عشرة أيام من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية. وفق “الرياض” .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج