فيما يستهدف الاتحاد السعودي لكرة القدم منتخبات عالمية لخوض مباريات ودية معها خلال فترة الإعداد لمونديال كأس العالم 2018 في روسيا، بينت المصادر فإن المنتخبات المستهدفة هي إسبانيا، إنجلترا، البرازيل، والأرجنتين، حيث تقام المباريات على أراضيها، مشيرة إلى أن وسطاء أفادوا أنها ليس لديها مانع مبدئيا لخوض مباريات ودية مع الأخضر، إلا أنها تفضل أن ترسل ردها النهائي بعد نتائج القرعة التي ستقام في الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حتى إذا أسفرت عن وجود منتخبات آسيوية في مجموعاتها أو عربية سيتم الموافقة على طلب المنتخب السعودي.
بيد أن اتحاد القدم السعودي يسعى لجدولة مبارياته بشكل مبكر وإبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كدولية لتجنب الخطأ الذي وقع فيه بعدم اعتبار وديتي جامايكا وغانا غير دوليتين لعدم إشعار “فيفا” بهما مبكرا. وفق “الأندية”.
وبحسب الخطة الموضوعة للأخضر سيتم إقامة جميع المباريات الودية مع المنتخبات العالمية خارج السعودية حتى تكون الاستفادة عالية من الناحية الفنية والمعنوية وحتى يعتاد اللاعبون على خوض مباريات قوية وسط حضور جماهيري عال.
وينتظر أن يكون المعسكر الحالي للأخضر الأخير داخل السعودية، حيث ستكون جميع المعسكرات خارجية، وسيكون الثاني في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ما قد يثير أزمة مع الهلال في حال تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا، ولا سيما أن الذهاب والإياب سيكونان في 17 و25 من الشهر المقبل.
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