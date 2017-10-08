تعقد هيئة أعضاء شرف النصر اجتماعاً هاماً، غداً (الاثنين)، سيتحدد على ضوئه مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا في نسخته المقبلة، حيث ما زالت إدارة النصر بعيدة عن استخراج الرخصة الآسيوية، إلا إذا استطاع النصراويون في اجتماع الغد توفير قرابة ٣٠ مليون ريال من أجل سداد الالتزامات الواجبة السداد للمشاركة في البطولة الآسيوية.
في المقابل، عاد الحارس النصراوي عبد الله العنزي إلى فريقه من جديد، بعد غياب طويل بسبب قناعات فنية وإدارية سابقة، حيث كان قريباً من الخروج من النصر، الصيف الماضي، قبل أن يتمسك اللاعب بالبقاء مفضلاً خوض التحدي من جديد.
وظهر العنزي أمس في اللقاء الودي الذي جمع فريقه أمام الفيصلي، على مقاعد البدلاء في الشوط الأول، قبل أن يدخل كبديل في الشوط الثاني لحسين شيعان، بينما تفوق الفريق الأصفر بهدفين دون مقابل، سجلهما عثمان باتو وحسن الراهب، ونجح محمد الشهراني في صناعة الهدفين لهما.
وشهدت المباراة حدثاً غريباً، حيث تأخر طاقم التحكيم بقيادة خالد صلوي عن موعد المباراة، مما اضطر الفريقين إلى الاستعانة بمدرب اللياقة بالنصر لتحكيم المباراة، حتى وصل الحكام بعد مرور قرابة ١٠ دقائق من المباراة.
وبجانب العنزي، عاد لاعب خط الوسط عبد العزيز الجبرين للمشاركة بعد غياب منذ بداية الموسم الحالي عن تمثيل الفريق، بسبب قناعات المدرب البرازيلي السابق قوميز الذي طالب الإدارة آنذاك بإعارته لعدم حاجته له، قبل رفض طلبه للقناعة باللاعب باعتباره أحد أعمدة الفريق في خط الوسط. كما شهدت المباراة تواجد المهاجم الغيني عثمان باتو، الذي يتدرب مع النصر منذ قرابة الشهر من دون أي صفة رسمية، حيث تسعى إدارة النصر إلى تسويقه، رغم عدم امتلاكها عقد اللاعب الذي قد يكون أحد البدائل المحتملة في الفترة الشتوية للمحترف الليبيري ويليام جيبور، حال عدم تأقلمه مع الفريق خلال النصف الأول من الموسم الرياضي. فيما قاد الفريق النصراوي المدرب البرازيلي المؤقت روجيريو بعد قدومه من البرازيل، حيث غادر بعد لقاء الشباب، الأسبوع الماضي، بسبب ظروف عائلية. حسب “الشرق الأوسط”.
من جهة أخرى، ينتظر أن يصل للرياض المدرب الأرجنتيني جوستافتو كوينتيروس، خلال اليومين المقبلين، وذلك لتوقيع العقود الرسمية مع إدارة النصر وقيادة الفريق خلفاً للبرازيلي المقال ريكاردو قوميز. وكان الأرجنتيني قد أكد على إدارة النصر أنه سوف يصل إلى الرياض برفقة طاقمه الفني كاملاً، وكان عدد من الجهاز الفني المرافق لجوستافو قدموا استقالاتهم بشكل رسمي من المنتخب الإكوادوري، وذلك للحاق بالمدرب الأرجنتيتي في مهمته الجديدة.
من جانب آخر، يواصل اللاعب المصري حسام غالي تدريباته اللياقية، وذلك استعداداً لدخول التدريبات الجماعية هذا الأسبوع، ويسعى غالي إلى الوصول للجاهزية التامة قبل لقاء التعاون، يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي.
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