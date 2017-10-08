بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمدينة جدة الأستاذ احمد روزي باشرت الهيئة العامة للرياضة مهامها بجرد محتويات نادي الاتحاد مساء اليوم السبت قبل تسليمه رسمياً لمجلس الإدارة برئاسة الأستاذ حمد بن سليمان الصنيع ، وتجري عملية الجرد بحضور مساعد مدير مكتب الهيئة العامة بجدة الأستاذ سعيد الغامدي ومدير الشؤون المالية الأستاذ صالح الغامدي وعضو شؤون الأندية الاستاذ محمد البلوشي وعضو إدارة الشؤون المالية الأستاذ احمد الصحفي. وفق “الرياضي”.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
هل يوجد أجمل من نساء أوكرانيا ؟
سعد الفريخ13454 1
هيئة العقار والحلول المنتظرة
ياسر صالح البهيجان11900 0
للشجعان فقط
ابراهيم الموسى13132 0
لك العز و الفخر يا وطننا الغالي
سلمان بن أحمد العيد23226 0
المغالطات المنطقية
سعد بن سليمان الفريخ20580 0
استقال الرئيس…ثم ماذا
مجاهد الدهيمي27041 0
هيئة الرياضة تباشر مهامها في جرد محتويات الاتحاد
لا يوجد وسوم
0 252
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884951418.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج