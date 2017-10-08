كشفت مصادر أن مدرب الفريق الشبابي الجديد، الأوروجوياني دانيل كارينيو، قرر الاستغناء عن خدمات الثنائي المخضرم أحمد عطيف وسعود كريري، بناءً على التنسيق والمفاهمة مع إدارة النادي وجهاز الكرة، اللذين فضلا عدم الاعتماد على ثنائي الارتكاز رغبةً في الحفاظ على انضباط الفريق وانسجامه.
من جهة ثانية،يواصل محور الارتكاز العراقي سعد الأمير برنامجه العلاجي والتأهيلي، فيما تقرر أن ينخرط صانع اللعب الأرميني نيكولاس بيتزيلي بالتدريبات الجماعية مساء بعد غد الثلاثاء، عقب الفراغ من المشاركة مع منتخب بلاده أمام كازاخستان في ختام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٨م بروسيا، بينما سينضم حارس كن دائما على تواصل المرمى التونسي فاروق بن مصطفى مساء الأربعاء بعد الفراغ من مواجهة ليبيا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.وفق “المدينة”.
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