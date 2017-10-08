أظهر مقطع فيديو جانباً من احتفال معلمين وافدين بمحافظة المزاحمية بزميلهم السعودي يوم زفافه، حيث حضروا إليه وقدموا له التهنئة على طريقة العادات والتقاليد المحلية.
وحضر زملاء المعلم أبو ظافر القحطاني وهم مصريون وسوري ويمني إلى حفل زفافه، واختاروا شخصاً أنشدوا خلفه قصيدة باللهجة السعودية، احتفالاً بزميلهم الذي عملوا معه 6 أعوام بإحدى المدارس الثانوية.
وأهدى المعلمون مبلغ 12 ألف ريال لـ”أبو ظافر القحطاني”، وقصيدة أخرى كانت مزيجاً من اللهجة السعودية والمصرية، وسط ترحيب واحتفال كبير من أهال العريس، الذي عبر عن سعادته الكبيرة بما قدمه له زملاؤه.
وفق “أخبار 24”.
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