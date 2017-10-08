أعلن المعلق السعودي فهد العتيبي انضمامه لقنوات “إم بي سي برو سبورت”، ليكون ضمن فريق المعلقين على البطولات السعودية التي تنقلها “برو سبورت” حصرياً.
وقال العتيبي في تغريدة له على “تويتر”: “يسعدني أن أؤكد للجميع انضمامي إلىMBCProSports ، أتمنى أن أقدم مع زملائي ما يرضي طموحات مشاهدينا في كل مكان”.
وأكد العتيبي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر شوط”، أنه سعيد بتواجده في القناة؛ لأن الدوري السعودي أرض خصبة للإبداع، مبيناً أن من واقع تعليقه على الكثير من المباريات الكبرى والديربيات في أوروبا، فإنه يرى أن “الرتم” في المباريات الكبيرة في السعودية أحياناً يكون أعلى. وفق”أخبار 24″.
كل الجماهير تريد فهد العتيبي معلقاً لفريقها .. فماذا قال ؟#اخر_شوط #العتيبي_في_برو_سبورتpic.twitter.com/FKRU495Zh3
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧
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