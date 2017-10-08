رصدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أبرز المعلومات المغلوطة التي جرى تداولها مؤخراً بشأن ضريبة القيمة المضافة، داعيةً كل المهتمين إلى متابعة الموقع الرسمي لها وموقع ضريبة القيمة المضافة؛ للتأكد من أي معلومة يتم تداولها.
وذكرت الهيئة ملاحظاتها عن المعلومات المتداولة، مؤكدةً أن أي منشأة تمارس نشاطاً اقتصادياً، تعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة، لافتةً إلى أن المنشأة التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال يجب عليها أن تسجل نفسها لأغراض الضريبة قبل ٢٠ ديسمبر المقبل. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى منح المنشأة التي تتخطى إيراداتها السنوية ٣٧٥ ألف ريال ولا تتجاوز مليون ريال مهلة حتى ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨؛ لاستكمال عملية التسجيل.
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